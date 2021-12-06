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Россия и Индия договорились о совместном выпуске 600 тысяч АК-203

19:12
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Документ подписали министры обороны двух стран

В ближайшие месяцы в Индии начнется производство автоматов Калашникова АК-203. Планируется выпустить 600 тысяч единиц этого оружия на предприятии в городе Корва, в штате Уттар-Прадеш.
Россия и Индия договорились о взаимодействии в военно-технической области

Контракт о совместном производстве был подписан 6 декабря на встрече министров обороны России и Индии. Впоследствии будет достигнута стопроцентная локализация производства автоматов в Индии.

"Российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу в течение трех лет по оптимизации ценовых и технологических параметров проекта. Теперь, когда контракт подписан, готовы начать производство современных АК-203 в городе Корва в течение ближайших месяцев", - приводит пресс-служба концерна "Калашников" слова гендиректора Владимира Лепина.

В Индии уже локализовано сборочное производство российских танков Т-90С. Кроме того, идет лицензионная сборка истребителей четвертого поколения Су-30МКИ. Индийские и российские ученые совместно работают над гиперзвуковой ракетой "БраМос-2", передает "Интерфакс".

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