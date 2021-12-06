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"Единая Россия" предлагает дать статус волонтеров добровольцам-пожарным и спасателям

19:27
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Депутаты внесли поправки в закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве"

Представители "Единой России" внесли поправки в закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве". Депутаты Сергей Неверов, Василий Пискарев и Анатолий Выборный предлагают включить в закон о волонтерах упоминание добровольцев-пожарных и спасателей.

Парламентарии убеждены, что это даст возможность добровольцам в сфере тушения пожаров и ликвидации последствий ЧС получать господдержку на свою деятельность и расширит направления волонтерской деятельности.

Вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов привел данные о добровольцах: за прошедших три года они более 70 тысяч раз участвовали в ликвидации ЧС и их последствий, потушили около 90 тысяч пожаров, а за прошлый год спасли 212 человек.

"Но в законе о волонтерстве эта деятельность не учтена, а значит, люди, которые рискуют жизнями, чтобы помочь другим, не могут претендовать на меры господдержки, которые позволят им приобретать необходимую защитную экипировку и оборудование, а поддержка волонтеров для "Единой России" является приоритетом", - указал Неверов.

Выборный объяснил, что де-юре деятельность добровольческих отрядов в сфере тушения пожаров и ликвидации ЧС сейчас не подпадает под определение волонтерской.

"Мы предлагаем исправить противоречие в законе, расширив список видов деятельности, которыми могут заниматься волонтеры. А именно: содействие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, а также профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ", – отметил инициатор законопроекта.

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