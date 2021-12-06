Путин утвердил увеличение МРОТ

Он вырастет с 1 января

В России с 1 января 2022 года МРОТ вырастет до 13 890 рублей. Изменение утвердил президент Владимир Путин. В понедельник стало известно, что глава государства подписал закон. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что повышенная индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда затронет порядка 16 миллионов граждан.

От размера этих выплат зависят федеральная и региональная доплата к пенсии, практически все социальные пособия на детей, страховые выплаты по больничным листам, напомнила заместитель председателя правительства.

Во время рассмотрения федерального бюджета Путин попросил депутатов увеличить размер МРОТ. Изначально его рассчитали на уровне 13 617 рублей в месяц, однако ко второму чтению Путин предложил поправку, предусматривающую повышение до 13 890.

В 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.

Видео: повышение МРОТ и прожиточного минимума коснется 16 миллионов россиян

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram