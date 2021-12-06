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Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков передумали судиться из-за ребенка

20:24
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Бывшие супруги договорились об условиях опеки над 4-летней дочерью Мией

Судебный процесс между певицей Полиной Гагариной и ее бывшим мужем Дмитрием Исхаковым отменился. В понедельник стало известно, что экс-супруги подписали мировое соглашение. Это означает, что сторонам удалось уладить все спорные вопросы в досудебном порядке.

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Хорошими новостями с журналистами издания "Стархит" поделился адвокат артистки Филипп Рябченко. "Производство по делу прекращено. Условия соглашения устраивают обе стороны и, самое главное, учитывают интересы ребенка", — прокомментировал защитник певицы.

Официально детали не раскрываются, но ранее СМИ писали, что конфликт вспыхнул из-за условий совместной опеки над 4-летней Мией. Бывший муж певицы якобы жаловался, что Гагарина не позволяла ему видеться с дочерью в любой момент, во время гастролей оставляла дочь не с ним, а с няней, и т. д. Были у него другие жалобы: Исхаков выступал против того, чтобы Мия общалась с новым избранником артистки. В какой-то момент он даже подал иск в суд.

Певица Полина Гагарина была замужем дважды. В первом браке с актером Петром Кисловым у нее родился сын Андрей. Вторым мужем певицы стал фотограф Дмитрий Исхаков, от которого Полина родила дочь Мию. Этот брак распался в феврале 2020 года.

Видео: Полина Гагарина в программе "Приглашает Борис Ноткин"

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