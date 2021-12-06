Оборона, инвестиции и борьба с пандемией: совместное заявление Путина и Моди

Лидеры также договорились о взаимных расчетах в национальных валютах

Работа по продвижению взаимных расчетов в национальных валютах между Россией и Индией будет продолжена. Об договоренностях российского президента Владимира Путина и индийского премьера Нарендры Моди говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров двух лидеров в Нью-Дели.

"Стороны договорились продолжить совместную работу по продвижению взаимных расчетов в национальных валютах, что поможет снизить затраты и время, а также риски, связанные с платежами", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, отмечается заинтересованность в организации взаимодействия между системой "Унифицированный платежный интерфейс" и Системой быстрых платежей Банка России. Также российская сторона пригласила кредитные организации Индии подключаться к Системе передачи финансовых сообщений Банка России для бесперебойного проведения межбанковских транзакций.

Москва и Нью-Дели договорились наращивать сотрудничество в сфере цифровых технологий, в том числе в области защиты информации, безопасности важнейших объектов инфраструктуры и поддержания правопорядка.

В заявлении отмечается, что долгосрочная цель торгово-экономических отношений России и Индии - увеличение к 2025 году двусторонней торговли до 30 миллиардов долларов, а объема взаимных инвестиций - до 15 миллиардов долларов. Что касается инвестиций, то Индия пригласила Россию к участию в проектах судостроения и развития внутренних водных путей.

Две страны решили ликвидировать таможенные барьеры для оформления наиболее важных товаров. И все таможенные процедуры необходимо ускорить и оптимизировать.

В заявлении отмечено успешное сотрудничество и взаимопомощь Москвы и Нью-Дели в борьбе с пандемией коронавируса. Индия поставляла в Россию лекарства, необходимые для лечения пациентов с COVID-19, Россия, в свою очередь, помогала Индии поставками аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

"Стороны выразили уверенность в том, что скорейшее взаимное признание сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции будет способствовать росту взаимных поездок граждан двух стран, и договорились ускорить выполнение формальностей в этом отношении", - говорится в документе.

Сотрудничество в области энергетики, уверены лидеры – один из ключевых элементов двусторонних связей между двумя странами. Отмечена плодотворная совместная работа российской "Роснефти" с консорциумом индийских нефтегазовых предприятий госсектора. Подтверждена договоренность об увеличении добычи российской сырой нефти согласно долгосрочным контрактам по льготным ценам, а также наращивание импорта СПГ в Индию с возможным использованием Северного морского пути.

В военно-технической сфере партнерство Росси и Индии переориентируется на совместные научно-исследовательские, совместную разработку и производство передовых оборонных технологий и систем. Путин и Моди удовлетворены регулярными контактами по военной линии. Подчеркнуто также, что совместные учения вооруженных сил двух стран в этом году достигли беспрецедентных масштабов. Три учения прошли в течение 60 дней, а большое число индийских военных приняли участие в Армейских международных играх, говорится в заявлении.

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