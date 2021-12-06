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Байден пообещал Зеленскому рассказать о переговорах с Путиным

20:48
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Президент США проведет консультации с украинским лидером

Джо Байден сообщит Владимиру Зеленскому о содержании своих переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщил в преддверии запланированного на 7 декабря разговора президентов США и России высокопоставленный представитель американской администрации.

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"Президент Байден проведет переговоры с президентом Зеленским в ближайшие дни", - заявил представитель администрации на брифинге. По его словам, президент США проведет консультации со своим украинским коллегой, передает РИА Новости.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланированы на 7 декабря. Лидеры побеседуют по защищенной видеосвязи. Предположительно, они обсудят ситуацию на Украине, в Афганистане и Сирии.

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