Байден пообещал Зеленскому рассказать о переговорах с Путиным

Президент США проведет консультации с украинским лидером

Джо Байден сообщит Владимиру Зеленскому о содержании своих переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщил в преддверии запланированного на 7 декабря разговора президентов США и России высокопоставленный представитель американской администрации.

"Президент Байден проведет переговоры с президентом Зеленским в ближайшие дни", - заявил представитель администрации на брифинге. По его словам, президент США проведет консультации со своим украинским коллегой, передает РИА Новости.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланированы на 7 декабря. Лидеры побеседуют по защищенной видеосвязи. Предположительно, они обсудят ситуацию на Украине, в Афганистане и Сирии.

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