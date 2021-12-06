Визит Владимира Путина в Индию. Главное

Стратегическому партнерству добавили глубины

Соглашения на десятки миллиардов долларов и сверка часов по важнейшим региональным и мировым проблемам – в Дели подводят итоги российско-индийского саммита. Владимир Путин прибыл в столицу Индии с рабочим визитом по приглашению премьера Нарендры Моди. О важности переговоров красноречиво свидетельствует тот факт, что это всего лишь вторая зарубежная поездка президента России в этом году.

Российского президента премьер-министр Индии встречает на крыльце роскошного Хайдарабадского дворца. Лично лидеры не виделись два года и Владимира Путина принимают как долгожданного гостя.

По русским здесь скучают - ковид ударил по туризму и торговле между нашими странами. Сейчас ситуация снова исправляется. Взаимный товарооборот за девять месяцев вырос на 38% и приблизился к девяти миллиардам долларов. Одна из главных тем переговоров на высшем уровне - наращивание взаимных торговых потоков. После визита Путина в Индии ждут экономических улучшений.

"Дорогой друг, мне очень приятно снова быть в дружественной нам стране - Индии. Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее. Мы действительно сотрудничаем, работаем в очень важных, перспективных направлениях – это касается энергетики, это касается высоких технологий, включая космос. Нас, безусловно, беспокоит всё, что связано с терроризмом и борьбой с ним, с наркотиками, с организованной преступностью. В связи с этим, конечно, нас не может не беспокоить ситуация в Афганистане. Продолжаем развивать отношения и на международной арене, и в военной сфере", - заявил Путин.

"Я знаю, что за последние два года это ваш второй визит за рубеж. Это свидетельствует о вашей личной приверженности нашим отношениям. Мы поставили цель увеличивать взаимный товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2025 году и увеличить взаимные инвестиции до 50 миллиардов долларов", - рассказал Моди.

На языке дипломатии это называется особо привилегированное стратегическое партнерство. В совместном заявлении по итогам 21-го российско-индийского документа содержится 99 пунктов. Речь о множестве совместных проектов и направлений. Это и развитие Дальнего Востока, энергетика, в том числе атомная, российские компании участвуют в модернизации индийских железных дорог, внедряют спутниковую навигацию на автобанах. Во время пандемии Индия отправляла в Россию парацетамол и другие лекарства. Наша страна поставляла реанимационное оборудование, поделилась вакциной. Этот гуманитарный шаг здесь высоко ценят. А сейчас проходят переговоры о производстве в Индии не только "Спутника V", но и "Спутника Лайт".

"Стороны выразили уверенность в том, что скорейшее взаимное признание сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции будет способствовать росту взаимных поездок граждан двух стран, и договорились ускорить выполнение формальностей в этом отношении. Стороны согласились рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до уровня, предшествовавшего пандемии", - говорится в совместном заявлении Путина и Моди.

Особое внимание уделено военному сотрудничеству. Сюда прилетели Сергей Шойгу и Сергей Лавров. По поручению лидеров стран впервые проводились переговоры в формате 2+2. Вместе встречались министры обороны и иностранных дел двух государств. Подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве до 2031 года. Даже под угрозой американских санкций Индия не отказывается от рекордного для "Рособоронэкпорта" контракта на поставку пяти полков С-400.

"Сделка по С-400 имеет не только символическое, но и важное практическое значение для обеспечения обороноспособности Индии. Ситуация развивается, и сделка выполняется. Видим со стороны США попытки подорвать это сотрудничество и заставить Индию подчиняться американским приказам, следовать американскому видению того, как этот регион должен развиваться. Но наши индийские друзья твёрдо заявили и чётко объяснили, что они являются суверенной страной и будут сами решать, чьи вооружения покупать", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Индия дистанцировалась от американского военно-технологического блока под названием AUKUS. В него сходят США, Великобритания и Австралия. В регионе могут появиться атомные подводные лодки, что вызывает беспокойство российского МИД. В Дели предпочитают усиливать свою безопасность не под давлением, а через дружеские отношения. Ещё один проект касается стрелкового оружия. Подписан контракт о совместном производстве в Индии 600 тысяч автоматов Калашникова АК-203. Сумма сделки не раскрывается, по оценкам экспертов, речь идёт о 700 миллионах долларов. А весь портфель заказов на поставку российской военной техники и вооружений в Индию сейчас превышает 14 миллиардов долларов.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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