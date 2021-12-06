Регионы получат 30 млрд рублей на зарплаты бюджетникам и ремонт дорог

Правительство выделило 45 субъектам дополнительные средства

Правительство дополнительно выделило на сбалансированность бюджетов ещё почти 30 миллиардов рублей. Их получат 45 субъектов. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин в ходе совещания, посвященного социально-экономическому развитию регионов.

Он подчеркнул, что по поручению президента за счёт этих средств будут профинансированы расходы на увеличение заработной платы бюджетников. Кроме того, финансирование пойдёт на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных соцобъектов. Всего же на этот год с учётом дополнительных дотаций выделить региональным бюджетам планируется порядка одного триллиона рублей. Премьер-министр подчеркнул, что меры поддержки в целом позитивно сказались на экономике регионов. Рост отмечен во всех федеральных округах.

"Перед субъектами Российской Федерации поставлен ряд сложнейших задач, связанных с реализацией национальных целей, которые определил президент. Многие важные изменения произойдут именно на местах в наших регионах. Появятся новые социальные объекты, инфраструктура, предприятия. Из каждого конкретного успеха сложится общий вектор развития нашей экономики в ближайшие годы. Чтобы ускорить решение спорных вопросов и усилить координацию между ведомствами, назначен куратор каждого федерального округа в ранге вице-премьера российского правительства", - заявил премьер Михаил Мишустин.

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