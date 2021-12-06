Рашкин дал подписку о неразглашении по делу о незаконной охоте

Следователи допрашивали депутата четыре часа

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин сегодня был вызван в Следственный комитет для дачи показаний по делу о незаконной охоте. Допрос длился четыре часа.

Напомню, в ночь на 29 октября полиция в Саратовской области остановила автомобиль, за рулем которого находился политик. В багажнике была обнаружена разделанная туша лося. Депутат поначалу утверждал, что нашел уже убитое животное в лесу и вместе с приятелем погрузил его к себе в машину. Лишь позже он признался, что убил лося, не имея на это разрешения.

На позапрошлой неделе депутаты Госдумы проголосовали за лишение Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Подозреваемому в браконьерстве политику грозит тюремное заключение сроком от трех до пяти лет или крупный штраф.

После допроса в Следственном комитете депутат отказался отвечать на вопросы журналистов, сославшись на документы о неразглашении тайны следствия.

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