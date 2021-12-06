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США приготовили жесткие санкции на случай "российского вторжения" на Украину

21:13
  • понедельник
  • 06 декабря 2021

Вашингтон координирует меры против Москвы с партнерами

Президент США Джо Байден предупредит президента России Владимира Путина, что Вашингтон готовит жесткие экономические санкции на случай российского вторжения на Украину. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.

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"США предпочитают экономические, а не военные меры", - приводит слова источника агентство Bloomberg.

По словам высокопоставленного чиновника администрации США, Байден скажет Путину, что США координируются с союзниками по вопросу введения жестких экономических санкций против Москвы. Их введут в действие,  если "Россия вторгнется на Украину".

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