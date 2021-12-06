Тест "Доступная среда" продлится онлайн до 10 декабря

Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов

Онлайн-акция "Тотальный тест "Доступная среда" продлится до 10 декабря. Онлайн-мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов, сообщили "ТВ Центру" организаторы.

Идея акции — привлечь внимание к теме инклюзии и вопросам создания доступной среды для людей с инвалидностью. Организатор — общественное движение "Народный фронт "За Россию".

По итогам тотального теста будет сформирован рейтинг регионов по уровню вовлеченности в мероприятия по созданию доступной среды и уровню знаний представителей регионов по теме инклюзии.

Регистрация участников, доступ к образовательному курсу и онлайн-трансляции доступны на сайте.

Впервые тотальный тест прошел в 2019 году. В прошлом году участниками стали более 100 тысяч человек из 85 российских регионов.

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