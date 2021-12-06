"Информационная истерика": Песков о возможных санкциях из-за Украины

В США заявили об отключении России от системы SWIFT

Сообщения о возможности новых жестких санкций США и отключения России от межбанковской системы SWIFT из-за ситуации вокруг Украины - информационная истерика. Так отреагировал на информацию американских СМИ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ", - заявил представитель Кремля. Песков ответил на вопрос, могут ли эти сообщения негативно сказаться на переговорах президентов России и США, которые намечены на 7 декабря.

Американская телекомпания CNN ранее сообщила, что администрация Байдена подготовила санкции на случай "российского вторжения" на Украину. По данным телекомпании, они могут затронуть ближайшее окружение президента России, а также предусматривают отключение страны от международной межбанковской системы платежей SWIFT, передает ТАСС.

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