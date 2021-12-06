США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае

Американские спортсмены в Играх участвовать будут

Дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине решили объявить США. Представители американской администрации в Китай не поедут. Тем не менее, спортсменам участие в Играх не возбраняется.

"Администрация Байдена не направит никаких дипломатических или официальных представителей на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине", - заявила на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки подчеркнула, что решение правительства США не касается американских спортсменов, передает RT. Атлеты могут ехать на состязания в Пекин. По словам Псаки, спортсмены пользуются стопроцентной поддержкой властей. Сотрудники администрации будут болеть за них из дома,

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