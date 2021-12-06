Путин разрешил применять спецсредства к авиадебоширам

Поправки вводятся в Воздушный кодекс

Экипажи российских воздушных судов теперь могут применять спецсредства для усмирения хулиганов в полете. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Как отмечается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, команда и охрана на основании распоряжения командира воздушного судна имеют право применять все необходимые меры - в том числе меры принуждения - в отношении авиадебоширов. Имеются ввиду лица, которые создают непосредственную угрозу безопасности полета воздушного судна либо угрозу жизни или здоровью пассажиров и не подчиняются командиру самолета.

Поправки вводятся в главу XII Воздушного кодекса России, в статью о правах членов экипажа воздушного судна и сотрудников службы авиационной безопасности. Упомянутые специальные средства сдерживания описаны в подпункте 2 пункта 1 статьи 58 Воздушного кодекса.

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