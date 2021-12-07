На Западе нарисовали "схему атаки России на Украину"

Война на информационном поле набирает обороты

Карта военных действий готова, пора начинать. Популярные европейские издания, немецкий Bild ("Бильд"), в частности, публикует карту военных действий – сценарий, как Россия будет завоевывать Украину. Профессиональным военным смешно, читателям, доверяющим этим пророчествам, не очень.

Карта напоминает картинку из школьного учебника, или домашнюю работу троечника и рассчитана на тех, кто историю, политику, войну воспринимает только в виде картинок. Стрелки, слева наши, справа русские. Они это всерьез? Абсолютно.

Украина уже сколько лет демонстрирует решимость вести войну виртуальную. И она идет. Но только в информационном пространстве. В интернете, на телеэкране, в выступлениях политиков, которые готовы отдать жизнь своих граждан за Украину в противостоянии "российской агрессии".

Конечно, любой всплеск отваги находит поддержку европейских и американских партнеров - кто ракет подкинет, кто Москву обличит. Так что война идет полным ходом. И в этой виртуальной войне существует самая сильная в мире украинская армия – это слова президента Зеленского.

Если карты нарисованы и уже понятно, где пройдут сражения, журналисты из западных изданий словно дают сигнал: пора начинать. Украинский министр обороны Алексей Резников, правда, припугнул Евросоюз. В случае войны от 3 до 5 миллионов беженцев ринутся с Украины в Европу, они вам нужны? Как подсчитал? Это те, кто побросает оружие и сбежит с передовой?

По подсчетам, из послемайданной Украины уехало до 15 процентов населения в поисках лучшей жизни. Не только в Европу, которая вот-вот распахнет свои пограничные пункты для украинцев.

Украинские граждане в нашей стране не с винтовками по улицам ходят. Живут, зарабатывают, отсылают деньги на родину и ни о какой войне не помышляют. Еще одна тактическая идея нынешнего министра обороны Резникова буквально привела в шок западных союзников. Он предложил использовать военных США, Великобритании и Канады, которые, конечно, прибегут воевать за свободу Украины, в качестве заградотрядов на пути российских войск. Обязательно нужно повесить флаги НАТО на передовой, чтобы русские испугались.

Но многие этим картинкам верят. Даже когда в действительности все не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram