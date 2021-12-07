"Очередная уловка": сможет ли Эрик Земмур стать президентом Франции

На эту тему порассуждал политолог Виктор Мизин

Какое число французов готово встать под знамена Эрика Земмура? Станет ли он серьезным оппонентом действующего президента Эммануэля Макрона? И возможно ли в ближайшее время превращение Франции из либеральной в консервативную страну?

Политическую ситуацию во Франции Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ведущего ответил политолог Виктор Мизин.

"Он не просто антилиберальный. Он право-кандидат. И многие считают, что это какая-то очередная уловка, чтобы расколоть правый лагерь и оттянуть даже голоса у Марин Ле Пен, которая на прошлых выборах вышла во второй тур", - рассказал Виктор Мизин.

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