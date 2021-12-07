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"Очередная уловка": сможет ли Эрик Земмур стать президентом Франции

08:57
  • вторник
  • 07 декабря 2021

На эту тему порассуждал политолог Виктор Мизин

Какое число французов готово встать под знамена Эрика Земмура? Станет ли он серьезным оппонентом действующего президента Эммануэля Макрона? И возможно ли в ближайшее время превращение Франции из либеральной в консервативную страну?
"Французский Трамп" и угроза для Макрона: что известно об Эрике Земмуре

Политическую ситуацию во Франции Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ведущего ответил политолог Виктор Мизин.

"Он не просто антилиберальный. Он право-кандидат. И многие считают, что это какая-то очередная уловка, чтобы расколоть правый лагерь и оттянуть даже голоса у Марин Ле Пен, которая на прошлых выборах вышла во второй тур", - рассказал Виктор Мизин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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