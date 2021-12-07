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"Политика открытых дверей": Госдеп объяснил расширение НАТО на восток

08:39
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Мнение об опасности НАТО либо кандидатов на членство смехотворно, считают в Вашингтоне

Расширение НАТО на восток соответствует "политике открытых дверей", которой придерживаются Соединенные Штаты. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
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Комментируя обещание американских властей президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО в восточном направлении, Прайс заявил, что Вашингтон "ясно дал понять", что двери альянса открыты, а также свою приверженность "политике открытых дверей".

По словам американского чиновника, мнение об опасности НАТО либо кандидатов на членство в блоке — в частности, Украина — было бы смехотворно, не будь ситуация так серьезна.

Что касается перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс, представитель Госдепартамента выразил поддержку права Киева самостоятельно определять будущее государства.

Прайс также подчеркнул, что властей США больше беспокоит не потенциальное членство Украины в НАТО, а Россия, сообщает РИА Новости.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова ранее заявила, что члены НАТО зациклены на борьбе с мнимыми угрозами — при том, что именно у границ России наращивается натовская военная инфраструктура и проводятся масштабные учения.

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