Московская акция "День без турникетов" соберет около 80 компаний

В 2021 году акция проводится в четвертый раз

С 9 по 11 декабря в Москве состоится последняя в 2021 году акция "День без турникетов", участие в которой примут порядка 80 различных площадок. Об этом во вторник, 7 декабря, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Мероприятия в рамках "Дня без турникетов" пройдут в городе уже в четвертый раз в текущем году. Участие в них приняли уже свыше 55 тысяч человек, посетив более 650 экскурсий и других программ в онлайн- и офлайн-форматах.

Как рассказала Сергунина, четвертая акция даст горожанам возможность посетить около 80 площадок, в том числе детские технопарки и мастерскую по производству авторских елочных игрушек.

В частности, гостям "Дня без турникетов" покажут, как производят светофоры и дорожные знаки, каким образом на них наносят изображения. Москвичам покажут образцы современных импульсных дорожных знаков, знаки с внутренней подсветкой, светофоры, которые заряжаются от солнечной батареи.

Юных горожан ждут мастер-классы в детских технопарках "Москва" и "Мосгормаш", "Байтик", "Инжинириум" Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, "На Зорге", "Наукоград" при Московском финансово-юридическом университете, "Альтаир" на базе МИРЭА — Российского технологического университета и "Калибр", Российского государственного социального университета и Центра развития инжиниринга Московского политехнического университета.

Посещение всех мероприятий в рамках акции "День без турникетов" осуществляется на бесплатной основе, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

В Москве между тем впервые организовали акцию "День без турникетов. Дети", в рамках которой запланированы познавательные экскурсии и творческие мастер-классы для школьников. Акция пройдет в два этапа: с 11 октября по 9 декабря 2021 года и с 7 февраля по 29 апреля 2022 года.

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