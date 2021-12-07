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Bloomberg: новые санкции против России ограничат обмен рубля

08:18
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Новые ограничения могут стать предметом обсуждения лидеров России и США

Новые антироссийские санкции, введение которых рассматривают власти США и Евросоюза, подразумевают в числе прочего ограничения на конвертацию рублей в другие валюты, утверждают осведомленные источники.
США приготовили жесткие санкции на случай "российского вторжения" на Украину

Предполагается, что новые ограничительные меры могут затронуть обмен российского рубля в другие валюты, включая евро и фунт стерлингов. Эта мера рассматривается в качестве альтернативы отключению России от системы финансовых платежей SWIFT, что "нанесло бы ущерб рядовых гражданам".

Наряду с этим Запад рассматривает ограничение возможности инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

Источники утверждают, что вероятные санкции в отношении российских банков, а также Российского фонда прямых инвестиций могут стать предметом обсуждения в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина, запланированного на вторник, 7 декабря, сообщает Bloomberg.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее прокомментировал сообщения о возможности новых жестких санкций США и отключения России от межбанковской системы SWIFT из-за ситуации вокруг Украины, назвав их информационной истерикой.

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