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Стало известно время переговоров Путина и Байдена

08:56
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Видеозвонок начнется в 18:00 по московскому времени

Стало известно, во сколько начнутся переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. График американского президента раскрыл Белый дом.

Согласно графику Байдена, в этот день у него запланированы два мероприятия. В 16:30 начнется традиционный брифинг разведки. После него - в 18:00 по московскому времени - начнутся переговоры с Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Переговоры президентов России и США пройдут в закрытом режиме в видеоформате. Как ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера, планируется показать только первые кадры встречи. Дмитрий Песков отметил, что защищенная линия видеосвязи будет задействована для общения президентов впервые, хотя существует уже давно. Сколько продлятся переговоры Путина и Байдена не сообщается, но, по словам представителя Кремля, они будут продолжительными.

Ожидается, что Путин и Байден обсудят широкий круг тем, в том числе Украину , ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии и Сирии. Еще одной темой станут двусторонние отношения.

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