Главу Минпромторга попросили разрешить продажу алкоголя в новогоднюю ночь

Не все работающие россияне успевают запастись шампанским заранее

В зимние праздники в России следует скорректировать порядок продажи игристых вин и шампанского. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

В обращении к министру промышленности и торговли России Петров предложил снять ограничения на торговлю таким спиртным по вечерам в период с 31 декабря по 1 января (встреча Нового Года) и с 6 января по 7 января (празднование православного Рождества).

Общественник признал, что ограничение времени продажи алкоголя способствует снижению злоупотребления им и фактически является профилактикой социальной преступности. Однако шампанское — традиционный праздничный напиток в Новый год, а работающие россияне нередко ограничены в возможности приобрести его заранее.

В связи с этим автор инициативы выступает за разрешение законно приобрести пару бутылок шампанского после 22:00—23:00 в канун встречи Нового Года и Рождества.

Вводить такие послабления Петров просит ежегодно в канун зимних праздников, сообщает RT.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян отказаться от турпоездок в новогодние праздники с учетом ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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