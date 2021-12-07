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Названо "нервирующее" медиков свойство омикрон-штамма

09:38
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Мутации "омикрона" позволяют ему ускользать от традиционной защиты, допускают эксперты

Специалистов в области медицины и здравоохранения обеспокоила потенциальная способность штамма коронавирусной инфекции "омикрон" ускользать от ставших уже традиционными способов защиты.

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Новая разновидность COVID-19 обладает "беспрецедентным" количеством мутаций в спайковом белке, формирующем шипы для прикрепления возбудителя заболевания к рецепторам здоровых клеток. Это вызывает предположения о том, что существующие вакцины могут оказаться неэффективными против "омикрона", сообщает Bloomberg.

В качестве примера приводится инцидент в Гонконге в карантинном отеле, когда один из его постояльцев заразился "омикроном" от другого, хотя оба были вакцинированы и имели отрицательные ПЦР-тесты за 72 часа до вылета в Гонконг. При этом они занимали противоположные номера, ни разу не выходя из них и не контактируя друг с другом.

Позднее у одного из путешественников подтвердили заражение COVID-19, через несколько дней тест второго тоже дал положительный результат. Было выдвинуто предположение, что инфицирование могло произойти "по воздуху через коридор", сообщается на официальном сайте центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вся система в России готова к необходимым мерам для защиты от новых угроз, связанных с коронавирусной инфекцией.

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