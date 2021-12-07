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Сергунина рассказала об участии Москвы в международном форуме #МыВместе

09:58
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Свыше 600 столичных волонтеров оказывали поддержку в подготовке и проведении форума

Международный форум гражданского участия #МыВместе прошел в Москве с 2 по 5 декабря. Об участии в нем столицы рассказала заместитель мэра города Наталья Сергунина.

В Москве проходит форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ
Сергунина: Почти 3000 волонтёров поддержали возобновившуюся в Москве акцию #МыВместе

Свыше 600 столичных волонтеров оказывали поддержку в подготовке и проведении форума, который объединил тысячи представителей социально ориентированных НКО и волонтерских организаций. На самом мероприятии работали более 180 добровольцев, рассказала заммэра.

В целом участие в мероприятии принимали представители всех субъектов Российской Федерации, а также других государств. Их вниманию предложили мастер-классы, квизы, дискуссии и открытые встречи.

Волонтеры также приняли участие в мероприятии, посвященном 80-летию битвы за Москву, и обсудили с единомышленниками вопросы развития добровольческого движения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Президент России Владимир Путин высоко оценил усилия волонтеров в пандемию коронавирусной инфекции. Он обратился со словами благодарности к тем, кто проявил солидарность, не остался в стороне, кто реализует собственные инициативы, участвует в общегосударственной акции #МыВместе.

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