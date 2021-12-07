В Москве открылся форум "Безопасность и охрана труда"

Запланированы дискуссии и мастер-классы

Во вторник в Москве открылась юбилейная международная выставка и форум "Безопасность и охрана труда". В течение четырёх дней мероприятие посетят свыше 25 тысяч специалистов из российских регионов, а также делегации из разных стран мира.

Среди участников - руководители крупнейших компаний и органов власти, бизнесмены и учёные. Они представят последние достижения в области безопасности труда и обсудят перспективы развития сферы. В программе также дискуссии, мастер-классы и научные конкурсы, сообщает "ТВ Центр".

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