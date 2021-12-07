Зрители ТВЦ собирают средства на лечение двухлетнего Тимофея Топорова

Мальчику нужна срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение двухлетнего Тимофея Топорова из Москвы. Малыш почти не слышит: аномальное развитие ушных раковин и слуховых проходов привело к двусторонней тугоухости. Но восстановить слух реально! Для этого ребенку нужно будет перенести сложнейшую операцию. И шансы на успех весьма высоки. Вот только стоит лечение почти 6 миллионов рублей. Самостоятельно семья такую сумму собрать не может.

Операция требуется Тимофею как можно скорее, чтобы он мог полноценно развиваться и жить нормальной жизнью. И мальчик очень нуждается в вашей помощи. А сделать это просто достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона.

У двухлетнего Тимки большие голубые глаза, вьющиеся локоны и печальное фарфоровое лицо - будто игрушечное. Вот только кукольных дел мастер, кажется, забыл вылепить мальчугану левое ушко. Вместо него у Тимоши - лишь кусочек мочки.

"Буквально две недели назад он так начал себя ощупывать и спросил: "А что это?". Я говорю: "Ну, ушко, одно ушко маленькое, другое большое". Его удовлетворил мой ответ. То есть пока он не сравнивает с кем-то", - говорит Серафима Топорова, мама Тимофея.

Тима почти не слышит. Звуки не пробиваются к барабанным перепонкам мальчика. У него микротия и атрезия наружных слуховых проходов - недоразвиты уши. Тимофей - второй ребёнок в семье. С самого рождения он борется за право жить. На свет он появился со сложными дефектами органов. Много аномально развитых позвонков в грудном и поясничном отделах, три сросшихся ребра, в пищеводе свищ в дыхательную трахею, не до конца сформировавшаяся прямая кишка.

"Было тяжело именно в эти первые дни, когда ты не знаешь, что ждёт твоего ребёнка. Будет ли он ходить, если у него такое с позвоночником. Будет ли он нормально дышать", - рассказала Серафима Топорова.

Операция на пищеводе, реанимация, ИВЛ - сколько всего Тимофей перенёс в первые два месяца жизни! Позже - временная металлическая конструкция в позвоночнике, которую корректируют вместе с ростом ребёнка. Теперь угрозы жизни Тимоши нет. Но остро стоит вопрос с восстановлением слуха.

Слуховые аппараты передают звук каким-то механическим и плоским. Из-за этого у Тимы есть проблемы с развитием речи. Родители мечтают, чтобы их младший сын, несмотря на инвалидность, мог слышать и нормально общаться. Для этого мальчику в возрасте трёх-пяти лет нужно прооперировать ушные проходы и сформировать левую ушную раковину.

Уникальную операцию готовы провести в калифорнийской клинике. Это ведущее медицинское учреждение в области хирургии уха в мире. И специалисты оценили вероятность вернуть Тимоше слух на 8 из 10 баллов. Для семьи Топоровых операция очень дорогая. На две хирургических процедуры для Тимофея нужны 5 миллионов 860 тысяч рублей. Помочь собрать всю суму может каждый. Если вы хотите подарить Тимоше возможность слышать, отправьте SMS с любой суммой цифрами на номер 8385.

Ксения Игнатова, Николай Карбанов и Роман Донской, "ТВ Центр".

Операция требуется Тимофею как можно скорее, чтобы он мог полноценно развиваться и жить нормальной жизнью. И мальчик очень нуждается в вашей помощи. А сделать это просто достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Тимофея Топорова, программа 1314

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