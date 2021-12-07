Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к "нормандской четверке"

В Кремле исключили такую вероятность

Владимир Путин в ходе переговоров с Джо Байденом вряд ли предложит ему присоединиться к "нормандскому формату". Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это самодостаточный формат", - сказал Песков, его слова приводит "Интерфакс".

По его словам, так считают и Германия, и Франция. В то же время в Кремле признали, что из-за нежелания Киева выполнять Минские договоренности роль "нормандского формата" "весьма скромна".

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут во вторник, 7 декабря. Лидеры России и США будут общаться по видеосвязи в закрытом для прессы режиме. Переговоры начнутся в 18:00 по московскому времени. Одной из тем станет ситуация вокруг Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram