Минздрав уточнил порядок обеспечения лекарствами после выписки из больницы

Пациент должен иметь возможность получить препараты в тот же день

Граждане России после выписки из лечебных учреждений должны иметь возможность получить лекарства в тот же день. Об этом во вторник, 7 декабря, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава Минздрава указал на важность своевременного обеспечения всех пациентов фармпрепаратами. Непосредственно при подготовке пациента к выписке следует направить соответствующие сведения в поликлинику или аптеку, а лекарства обеспечить ему в тот же день.

В связи с этим министр подчеркнул необходимость модернизации в области обеспечения лекарствами: совершенствование механизмов госрегистрации и доставки препаратов, а также дистанционной торговли лекарствами, профилактики дефицита препаратов.

Кроме того, важно своевременно реагировать на отсутствие в аптеке необходимых препаратов, совершенствовать их ценообразование и лицензирование, заявил Мурашко.

В ходе заседания коллегии по вопросам обеспечения лекарственными препаратами обсуждалась также информатизация обеспечения лекарственными препаратами. Систему оформления электронных рецептов во всех регионах планируется внедрить к 2023 году, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок государственного контроля за ценовыми надбавками на жизненно необходимые лекарства, цель которого — не допустить необоснованного завышения стоимости таких препаратов.

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