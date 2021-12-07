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Автомобиль такси упал в Москву-реку

11:03
  • вторник
  • 07 декабря 2021

На месте работают сотрудники экстренных служб

Автомобиль такси упал в Москву-реку в результате ДТП на западе столицы.

Авария произошла в районе Бережковской набережной. Как сообщил источник ТАСС, возле дома №22 столкнулись Kia Rio и Kia Sportage, в результате чего автомобиль такси сбил ограждение и упал в реку.

Никто не пострадал, автомобильное движение на участке ДТП не перекрывалось. На месте работают сотрудники экстренных служб.

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