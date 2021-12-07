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Московские школьники выступят на Олимпиаде мегаполисов

11:01
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Итоги олимпиады подведут 13 декабря

Московские школьники выступят на 6-й международной олимпиаде мегаполисов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

В олимпиаде примут участие школьники из более чем 30 городов мира. Москва среди них занимает лидирующие позиции. Столицу представят восемь школьников.

"Столичные школьники имеют уникальные возможности проявить свой талант и дойти до олимпиад самого высокого уровня. В этом им помогает, в том числе, обучение в предпрофессиональных классах, например в инженерных или ИТ-классах" – рассказала Ракова.

Итоги олимпиады подведут 13 декабря. Имена победителей объявят в ходе церемонии закрытия. Она пройдет в онлайн-формате.

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