ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Гидрометцентр: аномальные морозы с северо-запада не дойдут до Москвы

11:27
  • вторник
  • 07 декабря 2021

В Санкт-Петербурге температура опускалась ниже - 20 градусов

Аномальные морозы не дойдут с северо-запада России до Москвы. Об этом во вторник, 7 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Погодная лихорадка надвигается на Центральную Россию
"Зимушка-зима пришла": видео из заснеженных регионов России

Синоптик пояснил, что холодные воздушные массы перемещаются с северо-запада Европейской части России на юго-восток, в направлении верхней Волги, поэтому столичному региону аномальные морозы не грозят, сообщает РИА Новости.

Санкт-Петербург тем временем накрыли рекордные морозы: комфортные минус семь градусов сменились на минус двадцать всего за одну ночь. Таких морозов в начале декабря северная столица не видела почти 130 лет.

Москва также готовится поставить погодный рекорд. В столице начался рекордный за последние полвека снегопад. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы и уже провели утреннее прометание улиц.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Морозная погода
Морозная погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.