Гидрометцентр: аномальные морозы с северо-запада не дойдут до Москвы

В Санкт-Петербурге температура опускалась ниже - 20 градусов

Аномальные морозы не дойдут с северо-запада России до Москвы. Об этом во вторник, 7 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что холодные воздушные массы перемещаются с северо-запада Европейской части России на юго-восток, в направлении верхней Волги, поэтому столичному региону аномальные морозы не грозят, сообщает РИА Новости.

Санкт-Петербург тем временем накрыли рекордные морозы: комфортные минус семь градусов сменились на минус двадцать всего за одну ночь. Таких морозов в начале декабря северная столица не видела почти 130 лет.

Москва также готовится поставить погодный рекорд. В столице начался рекордный за последние полвека снегопад. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы и уже провели утреннее прометание улиц.

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