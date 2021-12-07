В России за сутки коронавирусом заболели еще 31096 человек

Вылечились 34615 человек

В России за минувшие сутки зарегистрировано 31096 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 1182 человека, выздоровели 34615 заболевших.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве - 2573. В Московской области за сутки заболели 2208 человек, в Санкт-Петербурге - 2381.

За весь период пандемии в стране выявлено 9864845 случаев инфекции. Умерли 283644 пациента. Выздоровел 8565091 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram