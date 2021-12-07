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Глава ЦРУ заявил, что поседел во время работы в Москве

13:30
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Уильям Бернс занимал должность посла

Глава ЦРУ Уильям Бернс рассказал, что поседел во время работы в России и Иране.
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Большая часть седины у него появилась в Москве – Бернс занимал должность посла США в России с 2005 по 2008 годы. Вторая часть седины образовалась во время переговоров в Тегеране в 2013 году.

"Остальная часть моей седины связана с переговорами с иранцами, особенно с секретными переговорами в 2013 году", - сообщил Бернс в интервью Wall Street Journal (цитата по РИА Новости). 

Уильям Бернс прилетел в Москву 2 ноября по поручению президента США Джо Байдена. Глава ЦРУ встретился с представителями российских властей, в том числе главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Кроме того, Директор ЦРУ обсудил в Москве детали очной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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