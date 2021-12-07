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Власти ЮАР запретили выезд из страны заболевшим омикрон-штаммом

11:52
  • вторник
  • 07 декабря 2021

В государстве объяснили это исполнением рекомендаций ВОЗ

Власти Южно-Африканской Республики наложили запрет на выезд из страны лиц, инфицированных штаммом коронавируса "омикрон". Об этом во вторник, 7 декабря, рассказали в посольстве России в ЮАР.

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В дипмиссии уточнили, что решение властей государства продиктовано следованием рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, а также соблюдением протоколов по охране здоровья от COVID-19 во время путешествий.

В то же время ЮАР ведет переговоры с другими государствами, прекратившими авиасообщение с африканской республикой после появления в ней первых случаев заражения "омикроном".

В российском посольстве выразили уважение праву любой страны принимать меры предосторожности для защиты своих граждан, однако напомнили, что пандемия требует сотрудничества и обмена опытом, сообщает РИА Новости.

Ранее первые случаи заболевания коронавирусом штамма "омикрон" были подтверждены в России. Новая разновидность коронавируса выявлена у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Всех вернувшихся в Россию из африканской страны поместили в карантин.

В ВОЗ между тем рассказали, что предварительные данные свидетельствуют о боле легком течении COVID-19 у пациентов с омикрон-штаммом. Однако в организации подчеркнули, что делать выводы пока рано.

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