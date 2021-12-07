Эксперт объяснил, можно ли заразиться двумя штаммами COVID-19 сразу

Меры защиты от коронавируса остаются прежними

Одновременное заражение человека несколькими штаммами коронавирусной инфекции не исключено. Об этом во вторник, 7 декабря, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Эксперт уточнил, что поскольку скорость размножения вируса внутри организма пациента может быть разной, при инфицировании несколькими разновидностями какая-то из них начнет побеждать.

По словам Хафизова, на 99,8% геном коронавируса остается прежним, несмотря на мутации и появление новых штаммов. Поэтому антитела против COVID-19 “точно так же будут с ними как-то связываться”, что обеспечит защиту организма.

В целом меры защиты от коронавируса, разработанные с учетом предыдущих штаммов, вероятнее всего, окажутся действенными и в отношении "омикрона", рассказал специалист в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

В федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали 7 декабря, что за последние сутки в России выявили 31096 новых случаев инфекции. Скончались за сутки 1182 человека, выздоровели 34615 заболевших.

В ВОЗ между тем рассказали, что предварительные данные свидетельствуют о боле легком течении COVID-19 у пациентов с омикрон-штаммом. Однако в организации подчеркнули, что делать выводы пока рано.

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