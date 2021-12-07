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Эксперт объяснил, можно ли заразиться двумя штаммами COVID-19 сразу

12:24
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Меры защиты от коронавируса остаются прежними

Одновременное заражение человека несколькими штаммами коронавирусной инфекции не исключено. Об этом во вторник, 7 декабря, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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Эксперт уточнил, что поскольку скорость размножения вируса внутри организма пациента может быть разной, при инфицировании несколькими разновидностями какая-то из них начнет побеждать.

По словам Хафизова, на 99,8% геном коронавируса остается прежним, несмотря на мутации и появление новых штаммов. Поэтому антитела против COVID-19 “точно так же будут с ними как-то связываться”, что обеспечит защиту организма.

В целом меры защиты от коронавируса, разработанные с учетом предыдущих штаммов, вероятнее всего, окажутся действенными и в отношении "омикрона", рассказал специалист в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

В федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом рассказали 7 декабря, что за последние сутки в России выявили 31096 новых случаев инфекции. Скончались за сутки 1182 человека, выздоровели 34615 заболевших.

В ВОЗ между тем рассказали, что предварительные данные свидетельствуют о боле легком течении COVID-19 у пациентов с омикрон-штаммом. Однако в организации подчеркнули, что делать выводы пока рано.

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