ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве обсуждают сотрудничество России и Азии

14:44
  • вторник
  • 07 декабря 2021

В конференции принимают участие эксперты из разных стран

Перспективы сотрудничества России и Азии в условиях меняющейся мировой архитектуры обсуждают во вторник в Москве. Ведущие российские и иностранные эксперты открыли 12-ую Азиатскую конференцию международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает "ТВ Центр".

В ходе двухдневных консультаций им предстоит осмыслить трансформацию, которую переживает мировое сообщество. Проанализировать появление новых военных блоков в регионе. И понять, как дальше выстраивать взаимодействие с азиатскими странами и расширять партнерство. Уже сейчас можно констатировать - возникший после холодной войны мировой порядок завершился, и Азия заняла центральное место в изменении глобального баланса сил.

"Азия в этом смысле может представлять уникальный союз, в котором могут взаимодействовать очень разнообразные страны, и создать довольно непротиворечивое сотрудничество, довольно непротиворечивую модель взаимодействия. И то, что здесь возникает, окажется в какой-то степени примером для всего мира. Той моделью, на которую переустроится новый мировой порядок", - рассказал председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Дискуссионный клуб "Валдай
Дискуссионный клуб "Валдай
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.