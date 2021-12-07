В Москве обсуждают сотрудничество России и Азии

В конференции принимают участие эксперты из разных стран

Перспективы сотрудничества России и Азии в условиях меняющейся мировой архитектуры обсуждают во вторник в Москве. Ведущие российские и иностранные эксперты открыли 12-ую Азиатскую конференцию международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает "ТВ Центр".

В ходе двухдневных консультаций им предстоит осмыслить трансформацию, которую переживает мировое сообщество. Проанализировать появление новых военных блоков в регионе. И понять, как дальше выстраивать взаимодействие с азиатскими странами и расширять партнерство. Уже сейчас можно констатировать - возникший после холодной войны мировой порядок завершился, и Азия заняла центральное место в изменении глобального баланса сил.

"Азия в этом смысле может представлять уникальный союз, в котором могут взаимодействовать очень разнообразные страны, и создать довольно непротиворечивое сотрудничество, довольно непротиворечивую модель взаимодействия. И то, что здесь возникает, окажется в какой-то степени примером для всего мира. Той моделью, на которую переустроится новый мировой порядок", - рассказал председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

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