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Центральная Россия столкнулась с балканским циклоном

14:47
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Последствия стихии устраняют

Метели и сильный ветер бушуют в Сибири и на Дальнем Востоке. Задержаны авиарейсы, отменены занятия в школах, ограничено движение транспорта. Снегопад накрыл и столичный регион. Только в Москве на расчистку улиц вышли больше 70 тысяч коммунальщиков и 10 тысяч единиц спецтехники. Синоптики обещают рекорд по осадкам.

Москва идёт на рекорд! Снежный. На Центральную Россию обрушился балканский циклон. Такого снегопада не было последние 72 года. Ожидается, за сутки сугробы в столице вырастут до 17 сантиметров. Это редкость для начала зимы.

Гололедица, мокрый снег на проводах и деревьях, метель и очень плохая видимость. Движение осложняется множеством аварий. На Бережковской набережной после столкновения оказался в реке автомобиль такси.

Коммунальные службы столицы работают в усиленном режиме. Спецтехника на улицы вышла еще ночью. Чистят не только трассы и тротуары, но и дворы. А дворники в этих экстремальных условиях не делят территорию на свою и чужую.

По прогнозам синоптиков, осадки продлятся весь день, к вечеру при плюсовой температуре будет идти снег с дождем. Погоду на этой неделе в Центральном регионе уже назвали температурным "сэндвичем" - оттепели и обильные осадки будут чередоваться с морозами. А Балканский циклон вскоре уйдет на северо-восток страны.

Стихия и в других российских регионах. В Анадыре из-за метели и сильного ветра уже второй день нет авиасообщения, отменены занятия в школах, не работают детские сады. На побережье Чукотского моря порывы ветра могут достигать и 30 метров в секунду.

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра действует и в Норильске. Работникам Надеждинского металлургического комбината рекомендовано остаться дома.

А во Владимирской области пришлось экстренно разводить понтонный мост в районе города Вязники. Из-за довольно теплой погоды там неожиданно начался подъем уровня воды, и в декабре случился ледоход. Мост развели, чтобы ледовая стихия не повредила переправу. Жители Заречья пока пользуются объездным маршрутом. Планируется, мост и автомобильное движение по нему восстановят уже на этой неделе, когда пройдет лед и наступят холода.

Юлия Богоманшина, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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