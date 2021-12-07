В Москве откроют 10 новых станций БКЛ метро

В запуске примет участие президент

В такую погоду лучше отказаться от машины и воспользоваться метро, чтобы быстро добраться до места назначения. И как раз во вторник сразу 10 новых станций на Большой кольцевой линии будут запущены от "Мнёвников" до "Каховской".

В запуске по видеосвязи сегодня примет участие Владимир Путин. Такой крупный участок ещё никогда не открывали в столичной подземке. Шесть новых станций являются пересадочными. Так, с БКЛ можно будет попасть на Филевскую, Арбатско-Покровскую, Калининскую, Сокольническую, Калужско-Рижскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии. Или напрямую доехать с юго-запада до северо-востока города, сообщает "ТВ Центр".

Таким образом, в Москве достроено уже большая часть БКЛ. Полностью строительство кольца планируют закончить уже в следующем году.

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