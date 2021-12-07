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В деревне под Дмитровом нашли нарколабораторию

15:04
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Производство было организовано прямо в комнате

В Подмосковье полицейские накрыли подпольную нарколабораторию. В одном из частных домов в деревне Мисиново под Дмитровом были задержаны местный житель и ранее судимый приезжай из Тверской области, сообщает "ТВ Центр".

Производство они организовали в одной из комнат. Стены обклеили пленой, окно завесили шторой. Полицейские обнаружили пакет с порошком, а еще 20 канистр с химическими реактивами, колбы, смеситель, насос, весы.

Экспертиза установила, что обнаруженный порошок - это наркотическое средство мефедрон общей массой около 2,5 килограмма. Что представляют из себя другие вещества, сейчас выясняется.

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