Новое оборудование помогает проводить сложные операции в ГКБ №13

Медики используют артроскопическую стойку

В 13-й Московской больнице появилось новое оборудование. Теперь сложные операции на суставах там будут проводить быстрее и точнее, сообщает "ТВ Центр".

Артроскопическая стойка - на вид небольшой аппарат, но может многое. Врач через небольшой разрез вводит в сустав оптику и на мониторе видит картинку - в мельчайших подробностях, в режиме реального времени.

Кроме того, оборудование позволяет проводить высокоточные операции, помогая пациенту быстрее идти на поправку.

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