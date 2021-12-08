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В Парке Горького отреставрировали народную обсерваторию

15:17
  • среда
  • 08 декабря 2021

Здание откроют весной

В Парке Горького завершилась реставрация народной обсерватории. Теперь можно увидеть, откуда смотрели на звёзды почти полвека назад.
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Небольшое двухэтажное здание из красного кирпича появилось здесь в конце 60-х. Там проводились астрономические исследования, а народной обсерватория называлась потому, что была открыта для всех желающих. Здание долгое время не ремонтировалось, и теперь специалисты обновили фасад и интерьеры, а купольную крышу обработали специальным составом от ржавчины, сообщает "ТВ Центр".

"Очень серьезная работа проведена по усилению фундамента. По лестничным маршам также были проведены педантичные работы, которые позволили воссоздать первичную атмосферу, первичные архитектурные решения", - рассказал директор парка имени Горького Павел Трехлеб.

Народная обсерватория - выявленный объект культурного наследия. Оценить усилия реставраторов москвичи смогут уже весной - здание откроют ко Дню космонавтики.

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