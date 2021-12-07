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Московский зоопарк разыгрывает новогодние подарки от панд Жуи и Диндин

15:11
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Всего будет разыграно 22 игрушки

Подарок от панды. Московский зоопарк впервые разыгрывает новогодние игрушки, сделанные, наверное, самыми популярными его животными - гостями из Китая Жуи и Диндин.

Эти 22 фигурки станут прекрасным украшением на ёлку. Ведь их авторы - художники от природы, в прямом смысле слова! Панды очень любознательны, интеллектуальная и творческая активность им требуется не меньше физической.

Специальными кистями мишки раскрашивали заготовки из бамбука. Каждая фигурка получилась в своём стиле, Жуи и Диндин, как истинные таланты, не повторяются никогда.

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