В депздраве Москвы предупредили о "серьезном омоложении" коронавируса

Более девяти тысяч детей с COVID-19 были госпитализированы в столице

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Москве были госпитализированы с диагнозом COVID-19 более девяти тысяч маленьких пациентов. Об этом во вторник, 7 декабря, рассказал главный внештатный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов.

Османов уточнил, что всего коронавирус был диагностирован более чем у 200 тысяч детей в Москве. В 90% случаев болезнь протекает бессимптомно либо с незначительной симптоматикой. У 10% детей отмечается среднетяжелая и тяжелая формы COVID-19.

Педиатр предупредил, что коронавирус "серьезно омолодился". В структуре заболевших коронавирусом увеличивается количество грудных детей, включая новорожденных. Около 11-12% заболевших детей — в возрасте до трех лет.

Наряду с этим увеличивается число госпитализаций маленьких пациентов — до 20-30 человек в день, цитирует Османова РИА Новости.

Между тем глава Минздрава Михаил Мурашко анонсировал клинические исследования вакцины от коронавируса для детей от шести до 12 лет. Они могут стартовать уже в начале 2022 года. Прививку детям будут делать только при согласии родителей или законных представителей.

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