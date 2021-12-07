Путин подписал закон о бюджете на 2022—2024 годы

В ближайшие два года бюджет будет профицитным

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 декабря, подписал закон о федеральном бюджете на 2022—2024 годы.

Согласно документу, доходы федерального бюджета в следующем году должны составить 25,02 трлн рублей, в 2023 году – 25,54 трлн, в 2024 году – 25,83 трлн. Расходная часть составит, соответственно, 23,69 трлн рублей, 25,24 трлн и 26,35 трлн.

В 2022 году профицит федбюджета достигнет 1,33 трлн рублей, что соответствует 1% ВВП, в 2023 году – 0,3 трлн рублей (0,2% ВВП). В 2024 году прогнозируется дефицит в размере 0,52 трлн рублей (0,3% ВВП).

Бюджет предусматривает поддержку семей с детьми, выплату пособий беременным женщинам, расходы на углубленную диспансеризацию граждан и реализацию программ медицинской реабилитации.

Дополнительные средства направят на развитие здравоохранения, строительство и капремонт школ, решение жилищных проблем, ремонт автодорог, субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий, повышение доступности медицинской помощи в сельской местности и ряд других социальных целей.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Владимир Путин утвердил изменение минимального размера оплаты труда. В России с 1 января 2022 года МРОТ вырастет до 13 890 рублей.

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