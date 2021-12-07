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"Идите лесом": хейтеры вывели из себя Лизу Арзамасову

13:14
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Актриса попросила их держать свое мнение при себе

Лиза Арзамасова жестко ответила хейтерам, которые обсуждают в комментариях в соцсетях ее брак с фигуристом Ильей Авербухом. Она рассказала, что удалила один из них и посоветовала подписчикам держать свое мнение о ее семье при себе.

"Знатоки человеческих душ... Идите лесом! :))) Самым дремучим лесом! Не надо анализировать, высказывать свои ценные мнения, предрекать будущее. Не смешите. Мы умеем ценить каждый день. Мы предпочитаем быть счастливыми здесь и сейчас и рулить по своей дороге с удовольствием", - написала Арзамасова.

Актриса уверена, что впереди ее с Авербухом ждет счастье.

По словам актрисы, она не любит, когда кто-то копается в чужом белье. Арзамасова отметила, что они с Авербухом уже давно не прячут "очевидные чувства, обстоятельства жизни и события".

"Но как я уже писала, очевидное - лишь 1% настоящего. И это здорово! Слова "тайна" и "таинство" приятно греют и защищают от злых языков", - подчеркнула актриса.

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