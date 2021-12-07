Минтруд назвал число получателей маткапитала

Программа начала действовать в 2007 году

За период реализации программы материнского капитала в России выплаты получили почти 12 млн граждан. Об этом во вторник, 7 декабря, рассказал министр труда и социальной защиты населения Антон Котяков.

Глава Минтруда напомнил, что данная программа действует в стране с 2007 года. Около 80% получателей маткапитала направляют его на улучшение жилищных условий.

С 2020 года, в соответствии с поручение главы государства Владимира Путина, материнский капитал выдается также и на первого ребенка. За истекший период такие выплаты были осуществлены почти на миллион детей, сообщает ТАСС.

Ранее Антон Котяков рассказал, что размер материнского капитала в 2022 году будет проиндексирован с учетом фактической, а не прогнозируемой инфляции в соответствии с поручением президента.

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