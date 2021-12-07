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Опрос показал, как россияне относятся к здоровому питанию

14:07
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Интерес к здоровому питанию вырос на 30%

Почти треть (30%) россиян, принявших участие в исследовании холдинга "Ромир", заявили, что изменили свое отношение к здоровому питанию в лучшую сторону за последние два года.
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При этом выяснилось, что 48% респондентов давно относятся к здоровому питанию положительно, а 78% участников опроса позитивно относятся к здоровому образу жизни в целом.

Большинство опрошенных (72%) полагают, что здоровый образ жизни — это и есть система правильного питания. В пандемию коронавируса жители России стали больше внимания уделять вопросам сбалансированного питания и сознательнее подходить к выбору и потреблению продуктов.

Больше всего респондентов заботит возможность приобретения здоровых продуктов питания недорого. Среди факторов, на которые обращают внимание при выборе товаров помимо цены наиболее важными были названы качество и состав продуктов, сообщается на сайте здоровое-питание.рф.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, какова рекомендуемая суточная доза сахара. В ведомстве предостерегли от скрытых сахаров, которых немало в полуфабрикатах и готовых продуктах.

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