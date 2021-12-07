Кремль заявил о готовности Путина выслушать озабоченности Байдена

И дать ему разъяснения
Владимир Путин готов выслушать озабоченности Джо Байдена в ходе предстоящих сегодня переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Путин готов не только выслушать Байдена, но и дать ему разъяснения по волнующим американского лидера вопросам. Также российский президент может поделиться с Байденом и своим беспокойством.
"Путин готов к разговору, но разговор должен быть взаимоуважительным, в разговоре партнеры все-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга", - сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.
Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут сегодня посредством видеосвязи. Лидеры пообщаются в закрытом для прессы режиме. Звонок начнется в 18:00 по московскому времени.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram