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Кремль заявил о готовности Путина выслушать озабоченности Байдена

13:37
  • вторник
  • 07 декабря 2021

И дать ему разъяснения

Владимир Путин готов выслушать озабоченности Джо Байдена в ходе предстоящих сегодня переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Путин готов не только выслушать Байдена, но и дать ему разъяснения по волнующим американского лидера вопросам. Также российский президент может поделиться с Байденом и своим беспокойством.

"Путин готов к разговору, но разговор должен быть взаимоуважительным, в разговоре партнеры все-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга", - сказал Песков. Его слова приводит ТАСС.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут сегодня посредством видеосвязи. Лидеры пообщаются в закрытом для прессы режиме. Звонок начнется в 18:00 по московскому времени.

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