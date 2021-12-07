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Утка или слив: Кремль скептически воспринял сообщения о новых санкциях США

13:46
  • вторник
  • 07 декабря 2021

От Белого дома не поступало даже косвенных подтверждений

Российские власти не станут реагировать на сообщения о перспективе новых санкций США, поскольку неизвестно, "утка ли это или это чей-то слив целенаправленный". С таким заявлением во вторник, 7 декабря, выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля отметил обилие публикаций в последнее время как правдивых, так и лживых. Поскольку со стороны Белого дома не поступало даже косвенных подтверждений, Песков отказался комментировать сообщения о возможных новых ограничительных мерах.

При этом пресс-секретарь российского лидера напомнил про "пристрастие американской стороны к таким санкционным упражнениям" и отметил, что с этой точки зрения США очень предсказуемы, сообщает РИА Новости.

Ранее осведомленные источники западных СМИ заявили, что новые антироссийские санкции, введение которых рассматривают власти США и Евросоюза, подразумевают в числе прочего ограничения на конвертацию рублей в другие валюты.

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