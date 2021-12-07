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Набиуллина сравнила торговлю личными данными со сделками аборигенов за бусы

13:52
  • вторник
  • 07 декабря 2021

ЦБ видит угрозы метавселенных для человека

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина настороженно отнеслась к передаче личных данных экосистемам - сервисы, которые объединяют в себе разнородные услуги в самых различных сферах.
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Она сравнила торговлю личными данными со сделками аборигенов, готовых отдать ценные вещи за бусы, передает РИА Новости ее слова, сказанные во время выступления на пленарной дискуссии форума "Финополис".

"Возможно, мы сейчас находимся в ситуации, когда, как аборигены за бусы, готовы продать что-то несоизмеримо более ценное – свои данные и с этими данными – право выбора", - отметила председатель ЦБ.

Набиуллина призвала россиян тщательно взвешивать предложения перед тем, как отдавать им свои персональные данные.

"Не успеем мы чего-то пожелать, как среда вокруг нас предлагает – и точно ли это то, что нам нужно, и сможем ли мы в ситуации такого изобилия предложения сохранить здравые отношения?", - задалась вопросом глава Центробанка.

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