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Греф отреагировал на слухи о санкциях на конвертацию рубля

14:26
  • вторник
  • 07 декабря 2021

Это сделать невозможно

Глава Сбербанка Герман Греф оценил возможность ограничения конвертации рубля американскими санкциями.

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Он назвал это "небылицей и чушью несусветной", так как подобные ограничения не осуществимы.

"Под этим нет никакого реального основания, даже если это захотят сделать, - я никогда не слышал, что кто-то планирует подобное, - это сделать просто невозможно", - сказал Греф

Ранее в СМИ появилась информация, что в США обсуждаются очередные антироссийские санкции из-за "вторжения на Украину", в том числе - отключение России от SWIFT.

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